Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

De 45 minuten die beslisten over Trumps ontmoeting met Kim Jong-un

Sinds een Zuid-Koreaanse diplomaat donderdag bij het Witte Huis aankondigde dat er een topontmoeting komt tussen VS-president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, breekt de Amerikaanse pers zich het hoofd over de draagwijdte van die beslissing: is dit Trumps 'Nixon in China'-moment? Of nefaste waaghalzerij?