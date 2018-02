De 3000 moorden van de Mossad: Israëlische topjournalist Ronen Bergman klapt uit de biecht

Het ene boek veroorzaakt al meer deining dan het andere. U mag ervan uitgaan dat het nieuwe van Ronen Bergman een schokgolf zal veroorzaken in het Midden-Oosten en daarbuiten. Bergman is een van de bekendste journalisten van Israël, schrijft voor 's lands grootste krant, Yedioth Ahronoth, en is gespecialiseerd in het leger en spionage. Hij studeerde rechten, werkte voor het Israëlische Openbaar Ministerie en promoveerde in de geschiedenis aan Cambridge University met een werkstuk over de Mossad. Uitgerekend deze man heeft een vuistdik boek klaar onder de titel Rise and Kill First - The Secret History of Israel's Targeted Assasinations. Een studie over de geheime moorden van de Israëlische geheime dienst? Historici en complotdenkers krijgen het even benauwd. Een gesprek over straffeloosheid, strategische vergissingen en censuur.

...