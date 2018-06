Arthur Debruyne Correspondent Noord- en Centraal-Amerika Knack.be analyse

De 28-jarige socialistische activiste die de Amerikaanse Democraten een wake-upcall bezorgde

Een weinig bekende 28-jarige socialistische activiste klopte een doorgewinterde en vooraanstaande Democraat in de voorverkiezingen in New York. In november wordt ze allicht de jongste vrouw ooit die naar het Congres trekt. Is Alexandria Ocasio-Cortez de toekomst van de partij?