Dader van aanslag in Londen was in 2010 al onder verdenking

De dader van de aanslag in Londen zou volgens de autoriteiten al in 2010 als mogelijke extremist bekend hebben gestaan. Dat schrijft de Daily Telegraph maandag onder aanhaling van de Britse binnenlandse inlichtingendienst MI5.

Khalid Massood onderhield mogelijk contact met vier door het terreurnetwerk al-Qaïda bezielde mannen, die in 2013 voor het complot werden gearresteerd. Daarna verdween Masood onder de radar.

Masood had woensdag met een huurwagen op Westminster Bridge opzettelijk voetgangers aangereden. Hij doodde daarbij drie mensen en stak vervolgens een politieagent voor het parlement neer. De dader werd door veiligheidsagenten doodgeschoten. Vijftig mensen werden deels zwaar verwond.

Inmiddels geraken er meer details over het verleden van Masood bekend. Zo zou hij zijn tweede echtgenote slechts drie maanden na hun huweljk in 2004 hebben verlaten. Hij gebruikte geweld tegen haar om haar onder de knoet te houden, zei een familielid aan de Britse media. Twee andere verdachten zitten in verband met de aanslag ook maandag nog in de cel.

Een 30-jarige werd zondag in Birmingham opgepakt, een 58-jarige werd donderdag al tijdens razzia's in de op een na grootste stad van Engeland gearresteerd. Negen anderen, die na de aanslag tijdelijk werden vastgehouden, zijn intussen weer op vrije voeten. Een in Manchester opgepakte vrouw is op borg tot eind maart vrijgelaten.