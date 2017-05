Dader Manchester bekend bij inlichtingendiensten, vier arrestaties verricht

"Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende dagen en weken meer informatie over hem te weten zullen komen", zo zei Rudd.

Volgens Britse media reisde Abedi net voor de aanslagen naar Libië, waar een deel van zijn familie woont. Abedi zelf is in Groot-Brittannië geboren en getogen en zou dus bekend geweest zijn bij de inlichtingendiensten.

De politie meldt ook dat er in Manchester na een arrestatie gisteren vandaag nog drie arrestaties verricht zijn die verband houden met de aanslag van maandag in de Noord-Engelse stad, waarbij 22 mensen zijn omgekomen en 59 anderen gewond zijn geraakt. Een van de gearresteerde mannen zou volgens bronnen van de BBC de broer van Salman Abedi zijn.