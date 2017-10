Dader Las Vegas huurde ook al hotelkamer tijdens muziekfestival in september

Tijdens het Life is Beautiful festival, dat plaatsvond van 22 tot 25 september, huurde de Amerikaan een kamer in het Ogden hotel in Las Vegas via Airbnb. De sheriff beschreef Paddock als een 'verwarde en gevaarlijke man' en zei dat in zijn wagen nog verschillende explosieven en 1.600 munitiepatronen werden aangetroffen.

Lombardo gaf tijdens de briefing nog mee dat er 489 mensen zijn gewond geraakt bij de schietpartij die 'tot in de puntjes' was voorbereid. Eerder was sprake van 500 gewonden. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt op 58.