'Dader Barcelona een van terroristen die in Cambrils werden gedood'

Algemeen werd aangenomen dat de chauffeur van het busje nog op vrije voeten was, maar volgens Spaanse media is de bestuurder een van de vijf terroristen die in Cambrils werden gedood.

De Mossos d'Esquadra kon intussen ook vier mensen oppakken in verband met de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Geen van de vier stond bij de autoriteiten gekend voor banden met terroristische organisaties. De speurders gaan ervan uit dat de terreurcel uit twaalf personen bestond, waardoor er dus nog drie op vrije voeten zouden zijn.

Van de opgepakte verdachten is nog maar weinig bekend. Een van hen, Driss Oubakir, is de broer van Moussa. Hij werd gearresteerd in het noordelijke Catalaanse stadje Ripoll.