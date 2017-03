Dader aanslag Westminster handelde volgens politie alleen

"We moeten allemaal accepteren dat de mogelijkheid bestaat dat we nooit zullen weten waarom hij dit deed", aldus adjunct-commissaris Neil Basu in een mededeling. "Die informatie is mogelijk samen met hem gestorven."

De 52-jarige Masood reed woensdag met zijn auto in op de menigte op Westminster Bridge, en viel daarna een politieagent aan aan het parlement, alvorens doodgeschoten te worden door de politie. Naast de dader kwamen vier mensen om het leven bij de aanslag: de politieagent en drie burgers. Er raakten ook 50 mensen gewond, waarvan er nog veertien in het ziekenhuis liggen.

De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat, die stelde dat de dader "een soldaat van IS is en de operatie is uitgevoerd in antwoord op een oproep om burgers in de landen van de coalitie te treffen".

Na de aanslag werden na huiszoekingen in totaal elf mensen opgepakt in Birmingham, Manchester en Londen. De politie liet eerder op de dag nog weten dat ondertussen tien van hen zonder vervolging werden vrijgelaten. De politie wilde uitzoeken of Masood alleen handelde, of of hij hulp kreeg bij zijn aanslag, maar zaterdagavond bleek dus dat de man hoogstwaarschijnlijk alleen handelde.

De politie roept mensen die Masood kenden echter nog steeds op om zich te melden. "Zelfs al bereidde hij de aanslag alleen voor, moeten we duidelijkheid proberen te krijgen waarom hij deze afschuwelijke daden uitvoerde om de Londenaars gerust te stellen en om antwoorden te bieden aan de families van de slachtoffers", aldus Basu nog.

De 52-jarige Khaleed Masood, in Kent geboren als Adrian Russell Ajao, was bekend bij de politie voor geweldmisdrijven en ongeoorloofd wapenbezit, maar nog niet voor terrorisme. Er waren ook geen aanwijzingen dat hij van plan was om een aanslag uit te voeren.