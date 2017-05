D66 gaat niet in op verzoek van Rutte om nog eens te praten

VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma lieten dinsdagavond weten opnieuw aan tafel te willen zitten met Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU), na het mislukte overleg tussen die laatste twee eerder op de dag. "Het lijkt me juist nu met de vier partijen de ontstane situatie te bespreken", aldus Rutte, die zei dat er sprake was van "ruis". Volgens D66 is het nu echter aan de informateur en aan Rutte.

Hoewel Pechtold onderhandelingen met de ChristenUnie eerder "onwenselijk" had genoemd, gingen D66 en CU dinsdag toch een verkennend gesprek met elkaar aan. Daaruit moest blijken of het zinvol zou zijn samen in onderhandelingen te stappen met VVD en CDA. Na ruim drie uur kwamen Segers en Pechtold echter tot de conclusie dat daar geen basis voor is.

Met het vastlopen van de poging zit de vorming van een nieuwe Nederlandse regering muurvast. Informateur Schippers zei maandag nog dat de enige optie voor een meerderheidscoalitie die van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie was.

Vorige week werd al een punt gezet achter de onderhandelingen tussen het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 aangevuld met GroenLinks.