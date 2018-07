D-Day voor Britse premier Theresa May is begonnen

De regering van premier Theresa May is intern sterk verdeeld en het is niet uitgesloten dat er koppen zullen rollen.

May was lange tijd zelf voorstander van een douanepartnerschap, waarbij Groot-Brittannië de importheffingen zou innen voor producten die voor de EU bestemd zijn. De voorstanders van 'een harde brexit' wilden dat er voor elk product een automatische screening komt naar welk tarief van toepassing is. Beide kampen in de regering waren echter niet te verzoenen.

Voor het conclaaf vrijdag in Chequers, het landgoed van de eerste minister op 65 km van Londen, legt May een compromisvoorstel op tafel.

Maar brexit-minister David Davis vindt dat voorstel onwerkbaar. Hij vreest dat het geen kans maakt omdat de EU de twee pistes die May nu combineert al afschoot. Bij hun aankomst in Chequers moesten alle ministers hun gsm's en smartwatches afgeven.