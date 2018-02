Cyril Ramaphosa tot nieuwe president van Zuid-Afrika verkozen

De verkiezing van de zakenman, die sinds 2014 plaatsvervanger was van Zuma, was haast ceremonieel. Ramaphosa was immers de enige kandidaat voor het presidentschap. Twee belangrijke oppositiepartijen, de Strijders voor Economische Vrijheid (EFF) en de Democratische Alliantie (DA), weigerden niettemin voor de voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) te stemmen.

Leden van de EFF verstoorden de zitting en gingen uiteindelijk naar buiten.

Geboren in Soweto (Johannesburg) in 1952 speelde Ramaphosa een grote rol in de stichting van het machtige Congres van Zuid-Afrikaanse Vakbonden. Als secretaris-generaal van het ANC was hij begin jaren negentig lid van het team dat over het beëindigen van de Apartheid onderhandelde en een nieuwe grondwet voor het land opstelde.

Hij zou de opvolger worden van Nelson Mandela, de eerste president van Zuid-Afrika na de afschaffing van de Apartheid. Maar de post ging uiteindelijk naar Thabo Mbeki. Ramaphosa moet nu weer eenheid brengen in het verscheurde ANC en stedelijke kiezers terugwinnen die de laatste jaren gedesillusioneerd voor oppositiepartijen stemden