Cyberaanvallen: Britse NHS grotendeels 'back to normal'

In de meeste van de 48 getroffen ziekenhuizen en andere instellingen 'lopen de zaken weer hun normale gang', aldus minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd. Al zal het nog even duren of de impact helemaal verteerd is.

In heel wat landen vielen bekende instellingen en bedrijven ten prooi aan de gijzelingssoftware. Renault in Frankrijk moest tijdelijk productiesites stilleggen, Russische overheidscomputers raakten geblokkeerd en ook bij Deutsche Bahn bleken aankondigingschermen geen treinuren maar een eis om losgeld te tonen.

Ook de Britse NHS ondervond opvallend veel problemen. Tal van computers van de gezondheidsdienst blijken nog steeds op het vijftien jaar oude besturingssysteem Windows XP te draaien. Maar Windows XP is zo oud dat Microsoft sinds enige tijd geen veiligheids- of andere updates meer voorziet. De NHS heeft al aangekondigd dat ze een en ander zal veranderen.

Terug naar pen en papier

Door de cyberaanval konden de ziekenhuizen niet langer aan bepaalde patiëntengegevens, waardoor artsen en verplegers noodgedwongen teruggrepen naar pen en papier of hun smartphone bovenhaalden. Operaties werden uitgesteld en sommige ambulances werden afgeleid, zo bericht ook de BBC. De Britse openbare omroep laat op zijn nieuwssite onder meer een patiënt aan het woord die halfweg een MRI-scan naar prostaatkanker weer uit het toestel gehaald werd.

Op een totaal van 248 NHS-instellingen raakten er 48 besmet. Een vijftal werkte zaterdagavond nog niet opnieuw normaal, maar ook elders zal het nog even duren voor de impact volledig weggewerkt is. Patiënten die dringende zorgen nodig hebben, zouden geen hinder ondervinden. Maar voor bepaalde minder dringende diensten kan het wat langer duren. Zo heeft het United Lincolnshire Hospital bijvoorbeeld al een reeks routine-consultaties, -testen en -operaties geschrapt die maandag gepland stonden.