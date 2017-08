Crisis Venezuela: Onderzoek gestart naar verdenkingen van fraude

Ortega zei aan de Amerikaanse zender CNN dat ze twee magistraten heeft aangesteld om onderzoek te voeren naar de vier directeurs van de nationale verkiezingsraad, "voor deze heel schandalige daad". Daarmee verwees ze naar de beschuldigingen van het Britse bedrijf dat de technologie aanleverde voor het kiesproces.

SmartMatic had woensdag verklaard dat het regime het opkomstcijfer van de verkiezing van 30 juli had vervalst. Het verschil tussen de officiële opkomst en het werkelijke aantal kiezers zou "minstens een miljoen stemmen" zijn.

"We zien ons geconfronteerd met een onuitgegeven en ernstig feit, dat een misdrijf is", aldus Ortega. Ze zei maandag nog dat de grondwetgevende vergadering een "dictatoriale ambitie" is van president Nicolas Maduro.

De oppositie in Venezuela had de verkiezing van de grondwetgevende vergadering geboycot. Ze vrezen dat het gaat om een schijnvertoning die als doel heeft om meer macht te geven aan president Nicolas Maduro.

De president heeft meegedeeld dat de grondwetgevende vergadering vrijdag zal beginnen met het herschrijven van de grondwet. Aanvankelijk was nog meegedeeld dat de werkzaamheden donderdag zouden worden aangevat.