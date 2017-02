Crisis met Oroville-dam laat gebrekkige staat van Amerikaanse infrastructuur zien

Het waterniveau in het Oroville-meer in Noord-Californie was maandag zo'n 1,5 meter gezakt en de directe dreiging van het overstromen van de nabijgelegen Sacramento-vallei afgekeerd. De oproep tot evacuatie van 200.000 personen is vooralsnog niet ingetrokken. De ambtenaren die de dam aansturen willen dat het waterniveau in het meer minstens 15 meter zakt, omdat aan het einde van de week nieuwe, zware regenstormen worden verwacht.

