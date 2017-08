Crisis in Venezuela: leger omsingelt bureau van procureur-generaal

De militairen hebben het kantoor van Luisa Ortega Diaz in Caracas omsingeld. De procureur-generaal zette ook foto's van de militairen op Twitter. "Ik klaag deze willekeurige behandeling aan bij de nationale en internationale gemeenschap", aldus Diaz.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 -- Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) August 5, 2017

Luisa Ortega Díaz kondigde deze week een onderzoek aan naar de omstreden verkiezingen van afgelopen zondag. Aanleiding vormt de mededeling van een bedrijf dat al jaren verkiezingen in het land technisch ondersteunt, Smartmatic. Die onderneming meldde dat het officiële opkomstcijfer (41,5 procent) 'zonder twijfel niet juist kan zijn' en dat het lager moet liggen.

De procureur-generaal Luisa Ortega Diaz had verscheidene klachten ingediend bij het Hooggerechtshof waarin ze de grondwettelijkheid van het nieuwe orgaan (de zogenaamde grondwetgevende vergadering), dat is ontworpen door de socialistische overheid, verwerpt. Ze diende die klachten al in voor de verkiezing van zondag, toen gestemd werd over de leden van de constituante. De verkiezing werd geboycot door de oppositie, die vreest dat het gaat om een schijnvertoning die als doel heeft om meer macht te geven aan president Nicolás Maduro.

Afgelopen vrijdag kon de socialistische president Maduro een overwinningsfeest vieren, nadat de leden van de grondwetgevende raad - die afgelopen zondag werden verkozen in omstreden verkiezingen - zitting hadden genomen in het nationale parlement om daar een nieuwe grondwet te gaan schrijven.

Delcy Rodríguez, tot half juni minister van Buitenlandse Zaken, werd benoemd tot voorzitter van de grondwetgevende raad.

De door de paus en tientallen landen gehekelde constituante werd door president Nicolás Maduro geopend. Ook de echtgenote en de zoon van de president zetelen in de raad.

Het is de bedoeling de grondwet van 1999 te hervormen. De raad beschikt gedurende de overgangstijd over alle politieke volmachten. Het huidige, door de oppositie gedomineerde parlement wordt daardoor de facto buitenspel gezet.

De vrees is groot dat er een socialistische dictatuur op poten wordt gezet om ondanks het massale protest en de aanhoudende crisis toch aan de macht te kunnen blijven. Symbolisch worden ook de door de oppositie verwijderde portretten van de stichter van het socialistisch project, Hugo Chávez, opnieuw opgehangen.