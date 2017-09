Crisis in Puerto Rico leidt tot grote druk op Trump

Na orkaan Harvey in Texas en orkaan Irma in Florida is Amerika opnieuw hard geraakt door een orkaan: het eiland Puerto Rico is volledig verwoest nadat orkaan Maria er vorige week dwars overheen trok. Maar anders dan na de verwoesting in Texas en Florida, liet hulp van de federale overheid en herstelwerkzaamheden op zich wachten. 'Vergis je niet', zei de gouverneur van Puerto Rico Ricardo Roselloafgelopen maandag, 'dit is een humanitaire crisis die 3,5 miljoen Amerikaanse burgers raakt.'

...