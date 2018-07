Cricketlegende Imran Khan op zegekoers na verkiezingen in Pakistan

De Pakistan Tareek-e-Insaf (PTI) van Khan haalt met 47 procent van de stembureaus geteld 113 van de 272 verkiesbare zetels in het parlement binnen, meldt de Pakistaanse krant Dawn op basis van cijfers van de kiescommissie. De Pakistan Muslim League-Nawaz van de voormalige premier Nawaz Sharif, die in de gevangenis zit, is tweede met 64.

Aanhangers van de PTI van Khan kwamen al op straat om te vieren.

Discussie

De bekendmaking van de resultaten wordt echter gehinderd door technische problemen, meldt de kiescommissie. Ze ontkennen dat er fraude in het spel is, zoals de tegenstanders van Khans partij beweren.

Volgens de secretaris van de kiescommissie zit er geen complot achter het uitstel, en zal de commissie zich buigen over de klachten van de politieke partijen.

Woensdag al noemden verschillende grote politieke groepen de verkiezing een schijnvertoning. De PML-N van Sharif beschuldigde het leger van manipulatie.

Cricketlegende

Imran Khan leidde zijn land in 1992 naar de wereldtitel cricket en is intussen al meer dan twintig jaar politiek actief. Zijn PTI wordt echter beschuldigd van steun door het leger.

In het conservatieve land is Khans levensstijl ook voor velen een probleem. Khan werd in zijn jonge jaren gezien als een playboy die in het Westen regelmatig de bloemetjes buitenzette. Dit jaar is hij bovendien voor de derde keer getrouwd.

Het wordt pas de tweede keer in de geschiedenis van Pakistan dat een verkozen regering de macht overdraagt aan de volgende na een volledige termijn te hebben uitgedaan, merkt BBC World News op.