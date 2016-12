Crash Russisch vliegtuig: vermoedelijk wrakstukken teruggevonden in Zwarte Zee

Zondag stortte de Tupolev Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie met 92 inzittenden neer in de Zwarte Zee. Daar heeft een reddingsteam van het Russische ministerie voor Noodsituaties maandag wrakstukken teruggevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van het vliegtuig. Eerder werden al 11 lichamen teruggevonden.

Naar de zwarte dozen wordt nog koortsachtig gezocht, net zoals naar mogelijke overlevenden, meldt de Britse krant The Guardian. 'Ik denk dat we vandaag het vliegtuig zullen vinden op de bodem van de Zwarte Zee', zei Viktor Bondarev, commandant van de Russische luchtmacht, aan Russische persagentschappen.

De stukken lagen op een diepte van ongeveer 25 meter in de Zwarte Zee, op zowat een mijl van de kust. Dat werd meegedeeld aan het Russische persbureau Tass. Sommige wrakstukken werden intussen alweer naar de oppervlakte gebracht.

Eerder op de dag gaf de Russische minister van Verkeer Maksim Sokolov, hoofd van de onderzoekscommissie van de regering, aan dat een terreurdaad niet tot de belangrijkste onderzoekspistes behoort. 'We gaan ervan uit dat de oorzaak van de crash een technisch falen of een pilotagefout kan zijn. Ik wil niettemin benadrukken dat de onderzoekers dit zullen uitmaken, net als de speciale technische commissie van het Russische ministerie van Defensie', zei Sokolov tijdens een persbriefing na een bijeenkomst van de onderzoekscommissie.

Ook volgens de inlichtingendienst FSB, de vroegere KGB, zijn er geen 'aanwijzingen' of 'feiten' met betrekking tot een terreurdaad of kaping, zo luidt het in een mededeling. Sabotage is eveneens uitgesloten.