Crash Russisch vliegtuig: eerste zwarte doos gevonden

Duikers hebben een van de zwarte dozen van de gecrashte Russische Tupolev Tu-154 teruggevonden in de Zwarte Zee. 'Twee andere zwarte dozen bevonden zich in de staart van het vliegtuig. Die werden nog niet gevonden', verklaarde de bron binnen de veiligheidsdiensten aan het Russische persagentschap TASS.

De zwarte doos kan duidelijkheid brengen omtrent de crash van de Tupolev Tu-154, die zondagmorgen neerstortte in de Zwarte Zee. Het is nog niet duidelijk in welke toestand de gevonden zwarte doos, die binnenkort uit het water zal worden gehaald, verkeert. Volgens de Russische Federale Veiligheidsdienst FSB was het vliegtuig niet het doelwit van een aanslag. Er wordt eerder gedacht aan een technisch probleem of een fout van de piloot.

Gistteren werden nog twee lichamen en een reeks brokstukken gevonden.Naast delen van de romp en de staart van het vliegtuig, zijn er volgens het Russische ministerie van Defensie nu 13 lichamen gevonden.