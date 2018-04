Correspondents' Dinner: Trump afwezig, maar staat toch centraal

'Wij verwerpen pogingen door wie dan ook, vooral onze verkozen leiders, om journalistiek als on-Amerikaans af te schilderen', zei Margaret Talev, voorzitter van de correspondentenvereniging die het diner organiseert. Enkele uren eerder had president Donald Trump nog felle kritiek geuit op de Amerikaanse media, die in zijn ogen niet objectief zijn.

Zoals elk jaar vormde een komiek het hoogtepunt van het diner. Dit jaar mocht comédienne Michelle Wolf, onder meer bekend van The Daily Show, de regering-Trump en de media belachelijk maken. 'Het is 2018 en ik ben een vrouw, dus mij krijg je niet stil', zei Wolf. 'Behalve als je Michael Cohen heet en je 130.000 dollar hebt', grapte ze, verwijzend naar het zwijggeld dat de advocaat van Trump betaalde aan pornoster Stormy Daniels.

Wolf zei te balen van de afwezigheid van Trump. 'Ik wilde hem hier zelf naartoe slepen, maar het blijkt dat de president de enige pussy is die je niet mag grijpen.'

Net als vorig jaar sloeg Trump het diner over. Daarmee doorbrak hij een traditie die decennialang in stand werd gehouden door presidenten van beide partijen. Dit jaar stuurde hij wel zijn woordvoerder Sarah Huckabee Sanders, die niet lachte toen Wolf haar vergeleek met een personage uit de dystopische serieThe Handmaid's Tale en betichtte van liegen tijdens haar persconferenties in het Witte Huis.

Trump in Michigan

'Het is best gek dat de Trump-campagne in contact stond met Rusland terwijl de Hillary-campagne niet eens in contact stond met Michigan', grapte Wolf. Zaterdagavond was Trump zelf juist wel in Michigan, waar hij een speech hield voor zijn achterban.

Net als tijdens de presidentscampagne hield hij een grotendeels geïmproviseerde toespraak waarin hij onder meer kritiek uitte op de media, voormalig FBI-directeur James Comey en de Democraten. Hij had ook geen goed woord over voor de Europese Unie: 'Zij zijn opgericht om misbruik te maken van de Verenigde Staten.'

'Jullie hebben misschien gehoord dat ik vanavond was uitgenodigd voor een ander evenement, het White House Correspondents' Dinner', zei Trump, gevolgd door boegeroep vanuit het publiek. 'Maar ik ben veel liever in Washington, Michigan dan in Washington D.C.'