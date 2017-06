Corbyn populair op Glastonbury

De populaire Britse politicus werd luid toegejuicht. 'Oh, Jeremy Corbyn', klonk het, op de muziek van 'Seven Nation Army' van The White Stripes. Maar evengoed klonk er boegeroep van tegenstanders.

De Labour-leider riep in zijn toespraak op tot 'een wereld van mensenrechten, vrede, rechtvaardigheid en democratie.' Vooral zijn commentaar tegen seksisme, discriminatie en homofobie en zijn oproep tot steun voor vluchtelingen kreeg veel applaus.

Dat Corbyn als een ster werd onthaald op het festival hoeft niet te verbazen. Glastonbury is sinds mensenheugenis een vrijhaven voor progressief Engeland.