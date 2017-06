Conservatieven blijven grootste partij, maar verliezen mogelijk de meerderheid

Nieuwe projecties van de Britse zenders BBC en Sky bevestigen dat de Conservative Party het moeilijk zal hebben om aan de helft van de zetels zal komen. Uit hun voorspellingen blijkt dat de Tories het wellicht met een paar zetels te weinig moeten stellen.

De twee Britse zenders hebben de resultaten van de exitpolls aangevuld met de voorlopige resultaten. Op basis daarvan schat BBC dat de conservatieven 322 zetels zullen binnenhalen, net niet genoeg om een meerderheid binnen te halen. Voor Labour voorspelt de Brise openbare omroep 261 zetels. De projectie van Sky News is iets voorzichtiger, en ziet de Tories uitkomen op "308 tot 328" zetels. Het behalen van een meerderheid (326 zetels) wordt dus niet volledig uitgesloten.

Rond 4 uur (Belgische tijd) zijn de officiële uitslagen van meer dan 230 van de 650 districten al bekend. Labour heeft voorlopig 113 districten binnengehaald (+10 in vergelijking met dezelfde districten in 2015) en heeft daarmee nog altijd een voorsprong. De Tories staan op 95 zetels (-1).

De Schotse nationalistische partij SNP lijkt de belangrijkste verliezer te worden. Zij wist tot nu toe dertien zetels binnen te halen, zeven minder dan bij de vorige verkiezingen. Onder meer Angus Robertson, de viceleider van de partij, heeft zijn zetel moeten afstaan.

Koers pond zakt

Na de publicatie van de exitpolls voor de Britse Lagerhuisverkiezingen is de koers van de pond sterling in elkaar gezakt. De munteenheid verloor in een paar minuten tijd ongeveer 2 procent ten opzichte van de euro en ruim 1 procent ten opzichte van de dollar.

Rond 23.30 uur Belgische tijd was de pond sterling nog 87,94 pence per euro waard, tegenover 86,90 een dag eerder. Tegenover de dollar daalde de pond van 1,2962 dollar voor een pond woensdagavond naar 1,2745 donderdag. Volgens de exitpolls heeft premier Theresa May haar absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren. Haar partij blijft wel de grootste. Dat zou betekenen dat de Britten een minderheidskabinet of een coalitie krijgen. "Dit is een verrassing voor de markt, die een grotere conservatieve meerderheid had verwacht", aldus Vassili Serebriakov, analist van Crédit Argicole. "We moeten nog wachten op de definitieve resultaten, maar op dit moment denk ik dat dit de pond zal doen zakken." Volgens Kit Juckes van Société Générale zou het "voor May moeilijker worden om de Brexit te controleren" indien de definitieve resultaten in dezelfde lijn liggen.

Felle kritiek

Jeremy Corbyn, de leider van Labour, vindt dat Theresa May moet opstappen. Dat heeft Corbyn vrijdagochtend verklaard in zijn toespraak, nadat hij op overtuigende wijze de zetel van het district Islington North binnenhaalde.

"May heeft deze verkiezingen uitgeschreven omdat ze een mandaat wilde. Maar het resultaat is een verlies van steun en een verlies van vertrouwen. Ik denk dat dit voldoende reden is om te gaan en om plaats te maken voor een regering die echt representatief is", verklaarde Corbyn.

John McDonnell, de schaduwpremier van de Labour Party, stelt dat Theresa May een "catastrofale fout" heeft gemaakt toen ze besliste om 'snap elections' uit te lokken, zo liet hij verstaan aan de Britse zender BBC. Zijn partijgenoot Clive Lewis sluit zich daarbij aan op Twitter. "Het zal een lange nacht worden voor de Theresa May en de Tories", zo schrijft hij. "May is toast!" (vrij vertaald: May zit in de problemen), besluit Lewis.

Alastair Campbell, de spindoctor van de vroegere eerste minister Tony Blair, noemt het resultaat van de exitpoll "een afwijzing van May en de harde brexit." Paul Nuttall, de leider van de rechtse eurosceptische partij UKIP, is op Twitter eveneens scherp voor de eerste minister. "Als de exitpolls kloppen, dan heeft Theresa May de brexit in gevaar gebracht. Ik had van bij de start gezegd dat deze verkiezingen fout was. Hoogmoed." Zijn partijgenoot Nigel Farage benadrukt dan weer dat "de Conservative party een leider nodig heeft die in de brexit gelooft."

Tot slot heeft de Britse voetbalanalist Gary Lineker getweet dat May "de owngoal van het seizoen heeft gescoord".