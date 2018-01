Congresleden aan Trump: 'Klimaat wel degelijk een risico voor VS'

De regering-Trump presenteerde vorige maand een nieuwe National Security Strategy: een belangrijk document dat de belangrijkste bedreigingen voor de Amerikaanse veiligheid opsomt en strategieën formuleert om daarmee om te gaan. Van de klimaatverandering is in de laatste versie geen sprake meer.

Ten onrechte, argumenteren het Democratische congreslid Jim Langevin en zijn Republikeinse collega Elise Stefanik in een brief aan de president. Want naarmate de temperaturen en de zeespiegel stijgen, lopen niet alleen Amerikaanse burgers maar ook militaire installaties steeds meer gevaar. De oproep werd ondertekend door 106 congresleden, goed voor een kwart van het Congres.

Beide partijen

Bij de ondertekenaars zijn niet enkel democraten. Ook elf Republikeinse congresleden steunen de oproep, onder wie leden van de Commissies Strijdkrachten, Buitenlandse Zaken en Inlichtingendiensten in het Huis van Afgevaardigden.

'We hebben te horen gekregen van wetenschappers, militaire leiders en burgerpersoneel die ervan overtuigd zijn dat de klimaatverandering wel degelijk een directe bedreiging is voor de nationale veiligheid van de VS en de stabiliteit in de hele wereld', schrijven de congresleden. 'Naarmate de wereldwijde temperatuur volatieler wordt, stijgt de zeespiegel en veranderen landschappen. Dat houdt bedreigingen in voor zowel onze militaire installaties als onze bevolking. Het is van groot belang dat de VS deze groeiende geopolitieke bedreiging het hoofd bieden.'

De vorige National Security Strategy die in 2015 onder Trumps voorganger Obama werd opgesteld, noemde de klimaatverandering nog als een van de belangrijkste strategische risico's voor de VS.

Threat Multiplier

Hoewel de standpunten voor politici nog ver uiteen liggen - Donald Trump noemde de klimaatverandering 'bedrog' - zijn de strijdkrachten en inlichtingendiensten zich steeds bewuster van de dreiging, onder meer voor de bijna tweeduizend Amerikaanse militaire installaties die aan kusten gelegen zijn. Uit analyses blijkt dat de meerderheid van die installaties vanaf 2050 meer dan dertig dagen per jaar met overstromingen te maken krijgt.

In een rapport uit 2014 noemde het ministerie van Defensie de klimaatverandering nog een 'threat multiplier', die bestaande bedreigingen vergroot en de kans op conflict en terrorisme doet toenemen. In 2015 besliste het Pentagon ook dat de klimaatverandering moet meespelen in elke grote beslissing die de strijdkrachten nemen.