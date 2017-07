Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Congres wil behoud strenge sancties tegen Rusland, ondanks Trump

Dinsdag zal het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een pakket sancties stemmen dat gericht is tegen Rusland, Iran en Noord-Korea. De wetgeving, die steun krijgt van de twee partijen, beperkt de mogelijkheden van de president om de sancties aan te passen of ongedaan te maken.