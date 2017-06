Congolezen zijn corruptie, geweld en armoede kotsbeu: 'Kabila is een dief, het volk laat hem koud'

Twintig jaar na de val van Mobutu regeert president Joseph Kabila even dictatoriaal over Congo als zijn kleptomane voorganger. Komen er eind dit jaar toch nog verkiezingen, of zinkt het land verder weg in chaos? In een exclusief gesprek sluit Kabila een derde ambtstermijn niet uit.