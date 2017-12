Congolese regering vraagt telecombedrijven sms en internet te blokkeren, dag voor betoging

In een brief die de ronde doet op de sociale media vraagt de Congolese regering aan de verschillende telecomoperatoren om sms-verkeer en mobiel internet 'uit staatsveiligheidsoverwegingen' onmogelijk te maken. Die opschorting wordt gevraagd vanaf zaterdag 18 uur en 'tot nader order.' Het nieuws werd bevestigd aan Reuters.

Voor zondag hebben zowel oppositie, middenveld als de machtige katholieke kerk opgeroepen tot vreedzame betogingen tegen president Joseph Kabila. Op oudejaar 2016 bemiddelde de Kerk een akkoord tussen regime en oppositie dat Kabila nog tot eind 2017 de tijd gaf om verkiezingen te organiseren, maar dat Sylvesterakkoord werd dus niet gerespecteerd. Dat maakt Kabila voor zijn tegenstanders een illegitieme president vanaf 1 januari 2018.

Congo-expert Jason Stearns tweet dat de voor zondag geplande betoging 'de grootste in Congo kan zijn sinds vorig jaar.'

Net zoals de afgelopen maanden blijft het regime in Kinshasa elk protest verbieden. Daarvoor werd Kinshasa al verschillende keren gewaarschuwd door de internationale gemeenschap - half december nog eens door de Europese Unie. In een mededeling op de Facebookpagina herinnert de Belgische ambassade in Kinsahsa de autoriteiten aan de oproep om het recht op betoging en de vrijheid van meningsuiting te erkennen.

In zijn brief aan de telecomoperatoren schrijft minister van Telecom Emery Okundji Ndjovu dat hij vertegenwoordigers van de operatoren op 1 januari om 13 uur op zijn kabinet verwacht om de maatregel te evalueren en eventueel op te heffen.

Zaterdag waren politie en leger al massaal aanwezig in het centrum van Kinshasa.

Kabila's tweede en volgens de grondwet laatste termijn liep eind 2016 af, maar verkiezingen zijn nog lang niet in zicht. Begin november kondigde de kiescommissie aan dat de verkiezingen pas op 23 december 2018 georganiseerd kunnen worden.