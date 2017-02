Congolese oppositieleider Etienne Tshisekedi overleden

De Congolese oppositieleider Etienne Tshisekedi is dinsdag in de vooravond op 84-jarige leeftijd in Brussel overleden. Hij was de voorzitter van de oppositiepartij Union pour la Democratie et le Progrès Social (UDPS). Hij was ook een tijdje premier onder Mobutu Sese Seko, maar het is hem nooit gelukt de macht van de oude dictator aan banden te leggen.

...