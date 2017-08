Congolese autoriteiten beloven 'snel' een 'realistische' verkiezingskalender

De autoriteiten van de Democratische Republiek Congo hebben donderdag beloofd om 'snel' een 'realistische' verkiezingskalender op te stellen. 'De nationale onafhankelijke verkiezingscommissie (Céni) beschikt over de elementen die het mogelijk maken om een electorale kalender op te stellen. Op basis hiervan engageert ze zich om snel een realistische kalender op te stellen', zo staat in een gezamenlijk persbericht van Céni, minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary en de Nationale Raad voor de opvolging van het akkoord tussen de regering en de oppositie (CNSA).

Dat akkoord van 31 december 2016 voorziet voor het einde van 2017 verkiezingen om een opvolger te vinden voor Joseph Kabila, wiens tweede mandaat op 19 december vorig jaar afliep maar met een jaar verlengd werd.

'De Céni heeft op dit moment 40.692.273 kiezers geregistreerd, of 98,9 procent van de stemgerechtigden', klinkt het nog in het persbericht van de drie autoriteiten, die het verkiezingsproces hebben geëvalueerd. De registratie van kiezers heeft al plaatsgevonden in 24 van de 26 provincies van de DRC. Op 4 september start de registratie in de laatste twee provincies, klinkt het nog.

'De internationale gemeenschap wordt aangemoedigd om het Congolese verkiezingsproces financieel te steunen', besluit het persbericht.

De ondertekenaars vragen ook steun van de missie van de Verenigde Naties in Congo (Monusco), 'vooral op vlak van techniek, logistiek en veiligheid'.