Congo: ondertekening akkoord loopt vertraging op

Na vijftien dagen van onderhandelen waren meerderheid en oppositie in Congo tot een akkoord gekomen. Er werd onder meer overeengekomen dat president Kabila zal aftreden na verkiezingen, die voor het einde van 2017 moeten doorgaan. Intussen zou oppositiepartij Rassemblement een nieuwe premier mogen aanduiden.

Daarnaast zou er een commissie van hoge magistraten worden geïnstalleerd. Die moet enkele politiek erg gevoelige dossiers onderzoeken, zoals de vrijlating van politieke gevangenen en de terugkeer van ballingen.

Volgens de nationale bisschoppenconferentie (Cenco), die de onderhandelingen heeft begeleid, is het akkoord rond, maar hebben alle betrokken partijen nieuwe eisen op tafel gelegd rond de voorziene termijnen en de details die in het akkoord staan. En daardoor kan de ondertekeningsplechtigheid, die voorzien was voor vandaag/zaterdag, voorlopig niet plaatsvinden. 'Voor elke komma wordt er een uur gediscussieerd en dat kan zo doorgaan tot vanavond', luidt het.

Volgens Joseph Olenghankoy van oppositiepartij Rassemblement moet het akkoord zaterdag nog worden bevestigd omdat er nood is aan 'vrede in het land'.

Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 kende Congo nog nooit een vreedzame machtsoverdracht.