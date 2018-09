Congo: Grondwettelijk Hof bevestigt uitsluiting oppositieleider Bemba van verkiezingen

Jean-Pierre Bemba was een serieuze kanshebber om president Joseph Kabila op te volgen, die zich niet meer herverkiesbaar mag stellen. 'Het Grondwettelijk Hof bevestigt op advies van de procureur-generaal dat Jean-Pierre Bemba onverkiesbaar is vanwege beïnvloeding van getuigen door middel van corruptie', zei de voorzitter van de kamer van het Grondwettelijk Hof.

Bemba was naar het Grondwettelijk Hof gestapt, nadat de kiescommissie zijn kandidatuur eind augustus onontvankelijk had verklaard. Bemba had zijn kandidatuur ingediend na een triomfantelijke terugkeer in Kinshasa en zijn vrijspraak in beroep door het Internationaal Strafhof.

In eerste instantie was hij veroordeeld tot achttien jaar gevangenis voor de hoofdaanklacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In een ondergeschikte zaak had het Internationaal Strafhof hem veroordeeld voor beïnvloeding van getuigen. De uitspraak in beroep daarover valt op 17 september.

Het Grondwettelijk Hof in Congo zegt dat 'beïnvloeding van getuigen een verzwarende omstandigheid is bij feiten van corruptie'. 'De kiescommissie heeft daarom juist gehandeld door Jean-Pierre Bemba onverkiesbaar te stellen.' Aanhangers van Bemba menen daarentegen dat beïnvloeding van getuigen losstaat van corruptie. Bijgevolg kan het geen reden zijn om zijn kandidatuur ongeldig te verklaren.

Naast Bemba achtte het Hof het beroep van ex-premier Adolphe Muzito ongegrond, een van de zes andere kandidaten die de kiescommissie niet had weerhouden. De hoogste rechtsinstantie van het land beval de kiescommissie wel om twee andere kandidaten alsnog toe te laten: ex-premier Samy Badibanga en de enige vrouwelijke kandidate Marie-Josée Ifoku. Volgens de kiescommissie konden ze niet deelnemen aan de verkiezingen omdat ze de Congolese nationaliteit niet hadden bij geboorte