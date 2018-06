Congo-expert Kris Berwouts over vrijspraak Jean-Pierre Bemba: 'Zijn comeback kan een gamechanger worden'

Jean-Pierre Bemba zat meer dan tien jaar in de gevangenis in Scheveningen als de meest prominente beklaagde die het Internationaal Strafhof ooit mocht vervolgen. De Congolese rebellenleider en politicus, uitdager van Joseph Kabila bij de eerste democratische presidentsverkiezingen in 2006, werd beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De feiten worden niet betwist: soldaten van Bemba's privémilitie hebben in 2002 en 2003 gruwelen gepleegd toen ze in de naburige Centraal Afrikaanse Republiek de door opstandelingen belaagde president Ange-Félix Patassé ter hulp schoten. Maar gebeurde dat onder de verantwoordelijkheid van Jean-Pierre Bemba die op dat moment aan Congolese vredesonderhandelingen in Zuid-Afrika deelnam? Ja, oordeelden de rechters in eerste aanleg in 2016 unaniem. Bemba werd tot 18 jaar veroordeeld, de langste straf ooit uitgesproken door het ICC.

...