Conflict tussen Israël en Hamas escaleert naar gevaarlijke situatie

Minstens vier Palestijnen zijn daarbij gedood in het zuidelijke deel van de kuststrook, meldde het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook. Eerder was sprake van drie doden. Volgen de militaire arm van Hamas ging het om leden van deze organisatie, die de Gazastrook bestuurt. Het Israëlische leger deelde mee dat bij geweld aan de grens vanuit de Gazastrook geschoten werd op Israëlische soldaten.

Volgens mediaberichten raakte daarbij een soldaat gewond. Op het militaire hoofdkwartier in Tel Aviv werd naar aanleiding van deze nieuwe escalatie een spoedzitting gehouden. Minister van Defensie Avigdor Lieberman zei voor de vergadering dat Hamas Israël aanzet tot een 'breed en pijnlijk militair offensief'.

Het Israëlische leger bevestigde een 'grootschalige aanval van Israëlische gevechtsvliegtuigen tegen militaire doelen van Hamas in de hele Gazastrook'. De schoten aan de grens en 'de aan Hamas gelinkte vijandelijkheden van de voorbije maanden' bewijzen dat de radicaal-islamitische organisatie een escalatie van het geweld nastreeft, klonk het in een

mededeling. Ze zullen 'daarvoor de gevolgen dragen'. Het Israëlische leger is in een verhoogde staat van paraatheid gebracht. Volgens media vuurden militante Palestijnen verscheidene mortiergranaten op Israël af. Vrijdag kwam het langs de grens opnieuw tot betogingen. Ooggetuigen zeiden dat betogers banden in brand staken, de veiligheidsomheining probeerden te beschadigen en brandende vliegers en ballonnen op Israëlisch gebied afstuurden. Vrijdagavond werden vanuit de Gazastrook drie projectielen afgevuurd, twee daarvan werden in de lucht onderschept, het derde kwam in een veld terecht zonder veel schade aan te richten.

De VN-gezant voor het Midden-Oosten Nickolaj Mladenov, die zich met Egypte intensief bezighield om de situatie te kalmeren, tweette in een dramatische oproep: 'Iedereen in Gaza moet een stap terugzetten. Niet volgende week, niet morgen , maar nu!'. 'Elkeen die de Palestijnen en Israël willen provoceren om een nieuwe oorlog uit te lokken, mag geen succes hebben', schreef Mladenov.

Sinds eind maart werden volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid bij deels gewelddadige protesten 147 Palestijnen gedood door Israëlische soldaten. Duizenden raakten gewond. De Palestijnen eisen de beëindiging van de ruim tien jaar durende blokkade van de Gazastrook en het recht terug te keren naar het Israëlische staatsgebied.

Volgens de Israëlische media heeft Egypte een ultimatum van Israël aan Hamas overhandigd. Indien de aanvallen dit weekeinde niet gestopt worden, zal Israël een nieuw offensief in het kustgebied beginnen, klinkt het. In de zomer van 2014 hadden Israël en Hamas vijftig dagen lang strijd geleverd. Daarbij werden 2.250 Palestijnen gedood of bezweken later aan hun verwondingen, langs Israëlische kant vielen 74 doden.