Communicatiedirecteur Mike Dubke van het Witte Huis opgestapt

Volgens de krant New York Times (NYT) is een langverwachte herschikking in het Witte Huis dinsdag begonnen met het onstlag van Dubke als communicatiedirecteur. In een nota aan zijn collega's noemt hij zijn ontslag "persoonlijk".

In het document, geciteerd door de NYT, zegt Dubke het "een grote eer" te vinden president Donald Trump en zijn regering te hebben gediend. "Het is ook een bijzonder genoegen geweest zij aan zij te werken, dag aan dag, met de communicatiedienst en de persdienst. Het Witte Huis zit vol met sommige van de fijnste en hardst werkende mannen en vrouwen in Amerikaanse regering."

Dubke had de job nog maar drie maanden. Hij was binnengebracht door woordvoerder Sean Spicer.

Zijn vertrek kan het eerste zijn van vele in de media-afdeling van het Witte Huis, zegt de NYT.

Maar tegenover Fox ontkende adviseur van het Witte Huis Kellyanne Conway een herschikkingsoperatie. Dubke wou eerst op 18 mei osptappen. Maar hij bood aan om aan te blijven tijdens de eerste buitenlandse reis van Trump, wat die laatste heeft aanvaard.

Nog luidens Fox is het nog niet duidelijk of de man het Witte Huis al zou verlaten voor een opvolger is benoemd. Een slotdag is nog niet vastgelegd, bevestigde hij aan nieuwszender CNN.