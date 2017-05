Comey zal getuigen over zijn ontmoetingen met Trump

Comey werd vorige maand plotseling ontslagen door Donald Trump. Vervolgens lekte via verschillende Amerikaanse media naar buiten dat Comey gedetailleerde memo's bijhield van zijn ontmoetingen van Trump. Daaruit zou blijken dat Trump om Comey's loyaliteit vroeg in een een-op-een-ontmoeting. In een ander gesprek vroeg hij Comey om het FBI-onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen.

Volgens CNN zal Comey voor de Senaatscommissie deze twee gesprekken bevestigen.

Comey zou al een privegesprek hebben gehad met Robert Mueller, zijn voorganger bij de FBI en de nieuwe speciale aanklager die onafhankelijk onderzoek doet naar de Rusland-affaire. Volgens CNN zal Comey een formele verklaring afleggen bij Mueller nadat hij getuigd heeft voor de Senaat in een openbare hoorzitting. Die zou, volgens de anonieme bron van CNN, volgende week al kunnen plaatsvinden.

Woensdag werd ook bekend dat de commissie van het Huis der Afgevaardigen dat onderzoek doet naar de Russische inmenging, zijn eerste dagvaardingen heeft uitgegeven: een voor Michael Flynn en een voor de persoonlijke advocaat van Donald Trump, Michael Cohen.