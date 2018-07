Colombia wil drugsbendes met strafvermindering tot overgave bewegen

Kartelbaas Dairo Úsuga alias Otoniel had vorig jaar verklaard dat zijn mannen bereid waren zich over te geven.

'We hebben met de advocaten van de Golfclan over capitulatie gesproken. Ze hebben ons toegezegd dat ze zich overgeven zogauw de wet van kracht is', zei Santos. 'Dat is een belangrijke stap voor de rust en de veiligheid in het land'. Volgens het parket-generaal kunnen zesduizend bendeleden van de wet profiteren.

Nadat de regering en de linkse guerrillaorganisatie FARC eind 2016 een vredesakkoord hadden gesloten, waren gewapende bendes in hun vroegere invloedzones binnengevallen. Ze namen de drugshandel, afpersing en illegale mijnbouw over. Bovendien zijn ze voor vele moorden en verdrijvingen verantwoordelijk.