Colombia wijst 'militaire optie' tegen buurland Venezuela van de hand

'Wij wijzen militaire middelen en het gebruik van geweld in het internationale systeem van de hand', deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag in Bogotá mee. 'Alle maatregelen moeten vreedzaam zijn en de soevereiniteit van Venezuela respecteren.'

De Venezolaanse president Nicolás Maduro had onlangs een grondwetgevende vergadering laten kiezen en zette daarmee het democratisch verkozen parlement buitenspel. Critici beschuldigen hem ervan dat hij een autoritair regeringssysteem tot stand wil brengen.

Trump zei vrijdag: 'We hebben veel opties voor Venezuela, indien nodig ook een militaire.' Wat hij daarmee bedoelde, is niet echt duidelijk.

Colombia behoort tot de felste critici van de Venezolaanse regering. 'We hebben de schending van de grondwet in Venezuela duidelijk gehekeld', klinkt het in het schrijven van het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Maar ook al lijkt het momenteel erg moeilijk om via onderhandelingen een vreedzame oplossing te bereiken, blijven we erin geloven dat dit de enige en juiste manier is.'