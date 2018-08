Colombia vraagt internationale hulp voor opvang Venezolaanse vluchtelingen

'Hun aantal is vergelijkbaar met de hoeveelheid vluchtelingen uit Syrië. En elke dag worden het er meer', verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken. 'De crisis heeft een extreme omvang bereikt. De Venezolanen komen vol van angst naar Colombia, om hier te blijven of om verder te gaan naar een ander land. Gelukkig wordt de internationale gemeenschap zich bewust van de omvang en van de noodzaak om hulp te bieden met geld en via samenwerking.'

Trujillo pleitte voor een internationaal hulpfonds, dat levensmiddelen en medicijnen ter beschikking moet stellen van de Venezolaanse vluchtelingen.

Honderdduizenden Venezolanen vluchten voor de honger en de economische crisis in hun land. Volgens de VN hebben al 2,3 miljoen mensen het land verlaten. Volgens experts gaat het om de grootste vluchtelingencrisis in de geschiedenis van Latijns-Amerika.