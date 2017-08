Colombia lanceert plan om FARC-guerrilla's te beschermen

De ex-Farc-guerilla's zitten nu al geruime tijd verzameld in 26 zones, waar ze worden voorbereid op hun re-integratie in de samenleving. Maar volgens FARC-leider Rodrigo Londoño zijn de rebellen en hun families daar niet veilig.

'Er zijn al 22 moorden gepleegd in 2017', zegt hij. De minister van Defensie Luis Carlos Villegas heeft bevestigd dat vorige week nog twee guerillo's die amnestie hadden gekregen, werden vermoord.

Daarom zet Colombia nu 5.000 soldaten in om in de 10 meest risicovolle zones de rebellen te beschermen (500 per zone). Dat is nu 'de prioriteit van de ordediensten', zo zei Villegas woensdag. In de 16 andere zones zullen telkens ongeveer 280 militairen de veiligheid garanderen.