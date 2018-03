Coalitie tegen IS maakte afgelopen drie jaar zeker 855 burgerslachtoffers bij bombardementen

De coalitie onderzocht 84 nieuwe rapporteringen van mogelijke burgerslachtoffers. Daarvan werden er 78 als niet geloofwaardig aangemerkt. Zes rapporteringen, die betrekking hadden op luchtaanvallen tussen 3 mei 2017 en 9 januari 2018, bleken wel te kloppen. Het gaat om alles samen 14 burgerslachtoffers.

'Op basis van alle beschikbare informatie wordt geschat dat momenteel waarschijnlijk al minstens 855 burgers onopzettelijk werden gedood bij bombardementen van de coalitie' sinds de operatie tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in augustus 2014 van start ging, klinkt het.

De voorbije drie jaar voerde de coalitie 29.225 aanvallen uit tegen IS. Dat leidde tot 2.135 rapporteringen van burgerslachtoffers waarvan slechts 224 geloofwaardig worden geacht. Volgens de New York Times zouden er bij 20 procent van de bombardementen door de coalitie burgers zijn gedood in Irak, een aanzienlijk hogere schatting dan die van de coalitie zelf.