Coalitie tegen IS doodde sinds 2014 'ongewild' 352 burgers

Dat blijkt zondag uit een mededeling van het Amerikaanse commando van de coalitie, dat benadrukt dat het doden van de burgers ongewild gebeurde.

Het dodelijke bombardement dat op 17 maart plaatsvond in de westen van de Iraakse stad Mosoel, is voorlopig niet in de cijfers opgenomen. De Amerikaanse generaal Stephen Townsend, die de operaties vanuit Bagdad leidt, geeft wel aan dat de coalitie er "waarschijnlijk een rol heeft gespeeld" bij de dood van tientallen burgers. Maar er loopt binnen de internationale coalitie nog een onderzoek naar dat bombardement.

Eerder deze week meldde de VRT dat de Belgische F-16's daarbij niet betrokken waren, maar Defensie kan voorlopig niets bevestigen. Volgens de mededeling van het Pentagon worden momenteel nog 42 verschillende incidenten in Irak en Syrië onderzocht. Daarbij wordt nagegaan hoeveel slachtoffers er vielen en of de internationale coalitie verantwoordelijk is.

Volgens mensenrechtenorganisaties ligt het werkelijke aantal burgerdoden hoger dan het Pentagon laat uitschijnen.