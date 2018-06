Coalitie Lega wint bij lokale verkiezingen in Italië

In totaal mochten 6,7 miljoen Italiaanse kiezers zondag hun stem uitbrengen voor lokale verkiezingen in 760 steden en in twee van de 15 arrondissementen van de hoofdstad Rome. Het ging om de eerste echte test voor de nieuwe regering onder premier Giuseppe Conte.

De rechtse coalitie onder leiding van de extreemrechtse regeringspartner Lega doet het overal goed. De burgemeesters van zowel Catania als Vicenza gaan van het centrumlinkse Partito Democratico (PD) naar Lega.

Brescia blijft in handen van de PD, maar in Sienna en Pisa - voorheen ook in handen van de sociaaldemocraten - haalden links noch rechts een absolute meerderheid en is dus een tweede ronde nodig.

In Messina is de definitieve uitslag nog niet duidelijk: daar nemen een linkse en een rechtse of twee rechtse kandidaten het tegen elkaar op in een tweede ronde.

Afgestraft

De Vijfsterrenbeweging haalt in geen van de 760 steden een overwinning binnen en lijkt dus te worden afgestraft voor de regeringsdeelname. In Pisa haalt de Beweging amper 10 procent, in Messina 13 procent. Zelfs in Ivrea, het Noord-Italiaanse bolwerk van Vijfsterren-kopstuk Davide Casaleggio, slaagt de Beweging er niet in de sjerp binnen te rijven.

De anti-establishment partij kon ook geen van de twee districten in Rome winnen. Twee jaar geleden werd Vijfsterren-politica Virginia Raggi nog burgemeester in Rome.

Op 4 maart won de Vijfsterrenbeweging nog de parlementsverkiezingen, met 32 procent van de stemmen. De Beweging lijkt nu dus zwaar te worden afgestraft voor de samenwerking met extreemrechts.

Tweede ronde

De tweede ronde van de gedeeltelijke lokale verkiezingen volgt op 24 juni. Die gaat wel enkel door in steden waar geen enkele kandidaat een absolute meerderheid haalde en waar meer dan 15.000 mensen wonen. De twee kandidaten met de meeste stemmen nemen het daarin tegen elkaar op.