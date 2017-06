Coalitie bombardeert opnieuw pro-Syrische strijdkrachten in Al-Tanaf

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd tegen pro-Syrische strijdkrachten in de buurt van Al-Tanaf. De VS en Groot-Brittannië hebben in die Syrische stad een militair kamp waar Syrische rebellen die tegen terreurgroep IS strijden, worden opgeleid.