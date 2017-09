CNN: voormalig campagneleider Trump werd afgeluisterd

Paul Manafort staat in het middelpunt van het onderzoek naar Russische inmenging in de aanloop naar de stembusgang vorig jaar in Verenigde Staten.

De informatie die de speurders zelfs nog tot het begin van dit jaar verzamelden, zou erop kunnen wijzen dat Manafort de Russen ertoe zou hebben aangezet om te helpen tijdens de campagne, zeggen drie bronnen aan CNN. Twee van hen wijzen er wel op dat de bewijzen 'niet doorslaggevend' zijn. Alle informatie werd overgemaakt aan Robert Mueller, die in mei werd aangesteld als speciale aanklager in het onderzoek naar Russische inmenging, na het ontslag van FBI-directeur James Comey.

Amerikaanse speurders waren al langer op het spoor van de voormalige campagneleider. Een geheim bevel van de rechtbank die zaken behandelt in verband met de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) - de federale wet in verband met het verzamelen van buitenlandse inlichtingeninformatie - gaf de FBI in 2014 al de toestemming om een onderzoek te openen naar Manafort. Dat draaide toen om het werk van een aantal consultancybedrijven in Washington voor de toenmalige pro-Russische regering in Oekraïne. Dat onderzoek werd in de loop van vorig jaar stopgezet wegens een gebrek aan bewijzen.

Maar niet veel later startte de FBI opnieuw zijn toezicht op Manafort op, nadat het een nieuw gerechtelijk bevel had gekregen dat liep tot begin dit jaar. Dit keer werd het FISA-bevel uitgevaardigd om mogelijke banden tussen de Trump-campagne en Rusland te onderzoeken. Het is niet duidelijk wanneer het precies van kracht ging.

Volgens CNN werd Manafort niet afgeluisterd in juni 2016, op het moment dat hij samen met Donald Trump junior en Jared Kushner een afspraak had met een Russische advocaat die schadelijke informatie over Hillary Clinton zei te hebben.