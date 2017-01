CNN: Trump kreeg overzicht van 'compromitterende memo's' die Rusland over hem verzamelde

Dat meldde eerst CNN en het bericht wordt intussen in andere media overgenomen. Wat het materiaal precies inhoudt, wil CNN niet vrijgeven, omdat het onduidelijk is of de aantijgingen hout snijden. Maar de vermeende onthullingen slaan zowel op het privéleven als op de financiële transacties van de nieuwe president, bericht de nieuwszender.

CNN kon 35 pagina's aan memo's inkijken, gedateerd tussen juni en december 2016, die tijdens een briefing door de top van inlichtingendiensten voor Donald Trump samengevat werden op 2 bladzijden.

Het begon, meldt de tv-zender, als onderzoek door Republikeinse tegenstanders van Trump, ging dan voort als onderzoek van Democratische tegenstanders en de Russen hebben daar dan hun eigen informatie aan toegevoegd.

John McCain

De Russische memo's werden verkregen door een gewezen Britse geheimagent met banden in Rusland.

Volgens CNN doet deze informatie al maanden de ronde, en had onder meer senator John McCain de memo's in handen. Ook andere media, waarbij The New York Times, beschikten over de memo's, die ze bij gebrek aan bevestiging echter niet hebben gebruikt.

Maar omdat het gevaar op een lek niet denkbeeldig is, besloten de inlichtingendiensten zowel de huidige president als zijn opvolger op de hoogte te brengen.

Volgens sommige bronnen van CNN toont het feit dat de Russen dit materiaal niet gebruikt hebben dat ze Trump wilden bevoordeligen.