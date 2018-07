CNN publiceert geluidsopnames van gesprek over playmate tussen Trump en advocaat

De discussie tussen Donald Trump en Michael Cohen dateert van september 2016, twee maanden voor de start van de presidentsverkiezingen, en draait rond de playmate van 1998, Karen McDougal.

Het voormalige model zei dat ze in 2006 een affaire was begonnen met Trump, kort nadat diens vrouw Melania hun zoon Barron ter wereld had gebracht. De playmate verkocht tijdens de laatste maanden van de presidentiële campagne de exclusieve rechten van haar verhaal aan The National Enquirer voor 150.000 dollar, maar het roddelblad heeft haar verhaal nooit gepubliceerd.

Dat past binnen de praktijk van 'catch and kill'. Met die techniek begraven tabloids verhalen om de persoon over wie ze gaan een gunst te verlenen.

Het bestaan van de geluidsopname werd vorige week door de New York Times bekendgemaakt. In de opname, die bij momenten erg vaag en onverstaanbaar is, bespreken de twee heren de mogelijkheid om de publicatierechten van de getuigenis van McDougal op te kopen. Cohen suggereert onder andere om een firma op te richten teneinde de rechten van American Media, dat eigenaar is van de National Enquirer, over te kopen.

Tijdens de verkiezingscampagne had het team rond Trump nog ontkend iets af te weten van een akkoord tussen de playmate en American Media. In het geluidsfragment lijkt Trump allesbehalve verbaasd te reageren wanneer het onderwerp ter sprake komt. Michael Cohen heeft het over het terugbetalen aan de mediamaatschappij van het bedrag dat Karen McDougal ontving. 'Ik moet een firma opzetten om alle info over te maken, wat onze vriend David betreft', aldus Cohen, daarmee klaarblijkelijk verwijzend naar David Pecker, de grote baas van American Media. Cohen heeft het vervolgens over de financiering. 'Welke financiering', vraagt Trump. 'We zullen moeten betalen', antwoordt zijn gesprekspartner volgens de transcriptie van de conversatie door CNN.

Het volgende stuk van de conversatie is vrij onduidelijk. Er is te horen hoe Trump 'betalen in cash' zegt, maar het is niet duidelijk of hij wil dat het zo gebeurt of net niet. Vervolgens antwoordt Cohen 'nee, nee', maar daarna wordt het opnieuw erg onduidelijk.

Volgens de New York Times werd de opname in beslag genomen door speurders van de federale politiedienst FBI tijdens een huiszoeking dit jaar in de kantoren van Cohen. Het ministerie van Justitie onderzoekt de betrokkenheid van Cohen bij betalingen aan vrouwen om gênante nieuwsverhalen over Trump voor de verkiezingen van 2016 aan te pakken.

Justitie wil weten of dat in strijd is met de federale wetgeving inzake campagnefinanciering, en elk gesprek met Trump over die betalingen zou hen zeer interesseren.

Het bewuste geluidsfragment werd door de advocaat van Cohen, Lanny Davis, aan CNN bezorgd. Trump heeft woensdag in een tweet uitgehaald naar zijn vroegere raadsman. 'Welk soort advocaat zou een cliënt tapen? Zo droevig'. De president vroeg zich in dezelfde boodschap ook af waarom de tape stopte 'wanneer ik naar ik aanneem positieve dingen zei? '.