Clintons en Bush komen nu toch naar eedaflegging Trump

Tot nu was Jimmy Carter de enige ex-president die had toegezegd om de eedaflegging bij te wonen. De vierde ex-president in leven, George Herbert Walker Bush, die zoals Carter 92 jaar is, heeft nog niet laten weten of hij komt, maar hij is gebonden aan een rolstoel en niet in de beste conditie. Hij is ook rabiaat anti-Trump, en gooide volgens perslekken tijdens de voorverkiezingen met zijn pantoffel naar tv als de man die nu president wordt op het scherm verscheen.

De komst van de Clintons, die bekend werd via New York Magazine, kwam er na lang beraad. Volgens het magazine gaven "plichtsbesef en respect voor het Amerikaans democratisch proces" de doorslag.

Bill and Hillary Clinton will attend the inauguration of Donald Trump https://t.co/6vDrA6Abdd -- New York Magazine (@NYMag) January 3, 2017

De campagne sloeg diepe wonden tussen de Trumps en de Clintons, en de onverwachte nederlaag zindert na bij Hillary Clinton en bij vele van haar kiezers. De Clintons en de Trumps gingen voor deze verkiezingscyclus vriendschappelijk met mekaar om en hun dochters Chelsea en Ivanka zijn nog altijd goed bevriend.

George W. Bush, evenmin tuk op Trump, liet via een mededeling weten dat hij en echtgenote Laura naar Washington komen voor de eedaflegging.

