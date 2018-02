CIA in het defensief na vergadering met Rus tegen wie sancties zijn uitgevaardigd

De Russiche media meldden dat Alexander Bortnikov, de directeur van de binnenlandse inlichtingendienst FSB, en Sergueï Naryshkine, die de buitenlanse inlichtingendienst SVR leidt, vorige week in Washington waren.

Naryshkine staat nochtans sinds 2014 op de zwarte lijst van de VS vanwege zijn rol in de Oekraïense crisis, toen hij nog voorzitter was van het lagerhuis van het parlement. Hij mocht dus niet op VS-grondgebied zijn.

'Hoewel Rusland een tegenstrever blijft, zouden we de Amerikanen een groter risico doen lopen, als we kansen laten schieten om samen te werken met de Russische veiligheidsdiensten in de strijd tegen terrorisme', schreef Pompeo in een brief aan de Democratische senator Chuck Schumer, die hem aan de tand had gevoeld.

Toeval of niet, de ontmoeting vond plaats een week nadat Washington had beslist geen nieuwe sancties uit te vaardigen tegen Moskou. Ook al had het Congres daar vorig jaar anders over beslist.

Begin 2017 verscherpten de Verenigde Staten nog de sancties vanwege de Russische inmenging in de verkiezingscampagne, die in het voordeel van de steenrijke zakenman Donald Trump werd beslecht. Moskou heeft altijd ontkend dat het enige hand had in die verkiezingen.