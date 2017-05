Cholera eist nu al 186 doden in Jemen

De cholera-epidemie in het door een burgeroorlog geteisterde Jemen dijt verder uit. Volgens de VN heeft de ziekte op twee weken tijd nu al 186 mensenlevens geëist. Bovendien zijn er meer dan 14.000 vermoedelijke gevallen, aldus VN-woordvoerder Stéphane Dujarric dinsdag in New York.

Het Jemenitische ministerie van Gezondheid had maandag nog 125 doden gemeld en meer dan 10.000 gevallen. In hoofdstad Sanaa werd zondagavond laat al de noodtoestand uitgeroepen. In het door de epidemie getroffen gebieden leven naar schattingen van de VN 7,6 miljoen mensen. De epidemie brak in oktober vorig jaar uit.

Het land heeft, door de burgeroorlog die in 2014 begon, grote tekorten aan proper drinkwater. Het humanitair fonds van de VN, OCHA, is op zoek naar financiering om de cholera-uitbraak te stoppen. In de burgeroorlog nemen sjiitische Houthi-rebellen het op tegen een brede coalitie van Arabische landen die de vroegere president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi steunen.

De rebellen hebben grote delen van het land onder controle, waaronder ook de hoofdstad en het daar gelegen ministerie van Gezondheid, en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie voert al maandenlang zware bombardementen uit op die regio's.

Nog volgens de VN hebben meer dan 10 miljoen mensen noodhulp nodig, en meer dan 14 miljoen Jemenieten hebben onvoldoende te eten. Er zijn goed 27 miljoen inwoners in Jemen.