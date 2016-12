Chinese pers na aanstelling van Chinahater in team-Trump: 'Dit is niet om mee te lachen'

De aanstelling van Chinascepticus Peter Navarro door Amerikaans president-elect Donald Trump als voorzitter van de Amerikaanse handelsraad was een risico. Dat zegt Orville Schell, expert in Amerikaans-Chinese relaties, van de Asia Society in New York aan de Britse krant The Guardian. 'Het positieve eraan is dat er nu een signaal is dat er zaken uit balans zijn als het gaat om handel en investeringen. Het negatieve is dat China vaak heel zenuwachtig reageert op zaken die ze als een belediging opnemen. Ik kan me inbeelden dat ze de aanstelling van Navarro als een provocatie zien.'

De officiële reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken bleef onderkoeld - directeur informatie Hua Chunying benadrukte dat 'samenwerking voor beide kanten de beste optie is' - maar de Chinese pers, grotendeels gecontroleerd door de communistische partij, is vernietigend.

'Zijn aanstelling is weer een teken van de confronterende benadering die de regering-Trump voor ogen lijkt te hebben ten opzichte van China. Dit is niet om mee te lachen', klonk het in het editoriaal van The China Daily. 'Dit is echt iets om ons zorgen over te maken', zegt de krant over Navarro, die China ooit 'de meest efficiënte moordenaar van de planeet noemde'.

Ook The Global Times, een krant van de Chinese staat, ziet de relaties tussen Washington en Beijing somber in. 'Beijing moet alle illusies opbergen en zich volledig voorbereiden op eender welke aanval van de regering van Trump.'

Staal dumpen

Het is niet de eerste keer dat Trump op ramkoers zit met China. Begin deze maand telefoneerde hij nog met Tsai Ying-wen, de president van Taiwan. Het ging om het eerste officiële contact op topniveau tussen de VS en Taiwan sinds 1979. Toen daar kritiek op kwam, beschuldigde Trump China ervan zijn munt te devalueren om beter te kunnen concurreren tegen de Amerikaanse bedrijven en een militair complex te bouwen in de Zuid-Chinese Zee.

Ook in zijn campagne had de man die op 20 januari president wordt aangekondigd hard te zullen zijn voor China en het land aan te pakken voor onder meer de manipulatie van zijn munt en het dumpen van staal. Volgens Trump is de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 een van de grote redenen was waarom zoveel industriebanen in de VS verloren gegaan waren.

Chinees viceminister van internationale handel Zhang Xiangchen liet toen al optekenen 'veel aandacht te hebben Trumps opmerkingen tijdens zijn presidentiële campagne.' Ook nu zullen de Chinezen reageren, zegt Cheng Dawei, voormalig handelsadviseur voor China, aan de Wall Street Journal. 'China bereidt nu enkele wapens voor.' Op de avond van Navarro's aanstelling zei de minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi al dat de relaties tussen de Verenigde Staten en China nu te maken krijgt met 'nieuwe complexiteiten en onzekere factoren.'