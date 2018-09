Chinees president Xi ziet een gedeelde toekomst voor China en Afrika

'Een sterke Chinees-Afrikaanse community met een gedeelde toekomst zal model staan voor een gedeelde toekomst voor de mensheid', zei Xi Jinping in een toespraak op de openingsceremonie van de top van het Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) vandaag in Peking.

Xi pleit voor een toename van de politieke dialoog op verschillende niveaus en meer wederzijds begrip over zaken die zowel China als Afrika aanbelangen.

Betere levensomstandigheden

Xi riep onder meer op om het Belt and Road Initiatief - ook wel de 21e-eeuwse Zijderoute genoemd om Azië, Afrika en Europa te verbinden met het oog op meer samenwerking - af te stemmen op de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie, op de VN-Agenda 2030 rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en de ontwikkelingsprogramma's van verschillende Afrikaanse landen.

'Beide partijen moeten de verbetering van de levensomstandigheden van hun mensen als fundament van de samenwerking nemen', zei Xi, die eraan toevoegde dat China in de toekomst meer zal doen om de armoede in Afrika te helpen bestrijden en de werkgelegenheid te doen toenemen.

Vrouwenaangelegenheden

Xi riep beide partijen op om wederzijdse samenwerking, uitwisseling en kennisoverdracht te stimuleren, onder meer binnen de domeinen van kunst, onderwijs, sport, innovatie, media, vrouwenaangelegenheden en jeugd.

'China is ook voorstander van een nieuwe visie op veiligheid met een gemeenschappelijke, alomvattende, coöperatieve en duurzame beveiliging. We zullen Afrikaanse landen, de Afrikaanse Unie en regionale organisaties in Afrika ondersteunen om Afrikaanse problemen op te lossen op een manier die past bij Afrika', zei hij.

'China zal de samenwerking met Afrika ook versterken op vlak van klimaatverandering, duurzame energie, de strijd tegen verwoestijning en bodemerosie, en de bescherming van wilde dieren en planten.'

Biodiversiteit

Natuurorganisaties WWF en Traffic reageerden in een mededeling dat ze de versterkte samenwerking om de biodiversiteit in Afrika te beschermen, waarvan de teloorgang een bedreiging vormt voor de lokale inwoners, toejuichen. Ze waarschuwden wel dat de belangrijkste boodschap blijft dat 'meer inspanning nodig is om meetbare verschillen te verwezenlijken op Afrikaanse bodem.'

'Er zijn duidelijke kansen om duurzame ontwikkeling in Afrika te ondersteunen door Chinese investeringen en onderlinge samenwerking tussen FOCAC-partners', zegt Xu Ling, waarnemend directeur van Traffic in China.

'Tegelijk zullen inspanningen van Chinese ondernemers om met Afrikaanse collega's samen te werken, evenals die van Chinese bedrijven en individuen die zich in Afrika vestigen, essentieel zijn om milieucriminaliteit te helpen bestrijden en uit te sluiten dat illegale fauna en flora belanden in de toeleveringsketens die uit Afrika komen.'

Presidenten en regeringsleiders

De FOCAC-top vindt vandaag en morgen plaats in Peking en mikt op de verdere versterking van de samenwerking tussen China en Afrika, die achttien jaar geleden werd opgezet.

Sinds de samenwerking is het handelsvolume tussen China en Afrika gestegen tot 170 miljard dollar in 2017. In 2000 lag dit volume volgens de gegevens van het Chinese ministerie van Handel nog op een waarde van 10 miljard dollar.

Verschillende Afrikaanse presidenten en regeringsleiders zijn aanwezig in Peking. Aan de vooravond van de top, gisteren, was er onder meer een ontmoeting tussen de premier van China, Li Keqiang, en de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. De Chinese premier heeft ook ontmoetingen gepland met de president van Egypte, Soedan, Rwanda en Sierra Leone.

President Xi heeft onder meer afspraken met de presidenten van Mozambique, Namibië, Mauritanië, Senegal, Angola en Djibouti.